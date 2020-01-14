Выяснилось, сколько россиян довольны новогодними каникулами

Каждый третий гражданин России выступает против длинных новогодних выходных. За 15 лет таковых стало на 6% больше - 27% в 2005 году против 33% в 2020. Такие данные обнародовал на своё сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам проведённого опроса.

При этом половина респондентов (51%) считают удачной практику длительных январских каникул. Всё меньшей поддержкой пользуется идея переноса части январских выходных на майские праздники. Сейчас её поддерживают лишь 3% россиян, 15 лет назад таковых было 27%.

Длинным январским выходным чаще радуется молодёжь в возрасте 18-24 лет - 75%. Среди тех, кому за 60, каникулы устраивают 34% опрошенных. Одобрение также чаще выказывают граждане с хорошим материальным обеспечением - 63%. Более бедные слои - 46%, отмечает телеканал «360».

Социологи отмечают, что для молодого поколения новогодние каникулы в нынешнем формате - уже сложившаяся традиция. Попытка изменить вызовет не менее жаркие споры, чем те, что возникли, когда эта практика только вводилась.

