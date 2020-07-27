Выяснилась неожиданная польза «перекуров» на работе
Специалист по корпоративной культуре Ольга Черкашина рассказала о пользе «перекуров». Она подчеркнула, что в рабочем процессе это понятие в настоящий момент не обязательно означает перерыв для курения. Непродолжительные паузы, в ходе которых сотрудники могут выпить кофе или пообщаться с коллегами, идут на пользу, подчеркивает РИА Новости. Они улучшают отношения в коллективе и хорошо влияют на производительность труда.
Эксперт подчеркнула, что 5–10-минутный перерыв положительно влияет на производительность труда – во время такой «передышки» стимулируется работа мозга.
При этом, Ольга Черкашина пояснила, что не во всех сферах такие перерывы допустимы. В частности, свободный «перекур» практически невозможен на конвейерной работе, отмечает Газета.ру.
Ранее стало известно, что во время самоизоляции 14% россиян стали курить чаще. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob. Также выяснилось, что 26% респондентов снизили частоту перекуров, а 54% опрошенных заявили, что курят как обычно.
Кстати, аналитики выяснили, что в период самоизоляции чаще стали курить безработные. Трудоустроенные россияне, напротив, снизили потребление сигарет. А 63% наших соотечественников, продолжающих ходить на работу, курят в привычном объеме.
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