Выяснилась неожиданная польза «перекуров» на работе

Специалист по корпоративной культуре Ольга Черкашина рассказала о пользе «перекуров». Она подчеркнула, что в рабочем процессе это понятие в настоящий момент не обязательно означает перерыв для курения. Непродолжительные паузы, в ходе которых сотрудники могут выпить кофе или пообщаться с коллегами, идут на пользу, подчеркивает РИА Новости. Они улучшают отношения в коллективе и хорошо влияют на производительность труда.

Эксперт подчеркнула, что 5–10-минутный перерыв положительно влияет на производительность труда – во время такой «передышки» стимулируется работа мозга.

При этом, Ольга Черкашина пояснила, что не во всех сферах такие перерывы допустимы. В частности, свободный «перекур» практически невозможен на конвейерной работе, отмечает Газета.ру.