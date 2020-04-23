Вывоз россиян из Сеула перенесли на 25 апреля

Рейс, который должен вывезти российских граждан из Сеула на родину, перенесен на 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.

Рейс пройдет по маршруту Сеул – Владивосток. Вылет из Сеула состоится в 13.00 по местному времени. Ранее рейс был намечен на 24 апреля.

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Отмечается, что этот вывозной рейс доступен только для россиян, проживающих в Приморском крае.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за рубежом остаются около 35 тысяч россиян, которые ожидают возвращения на родину.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВладивостокСеул
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