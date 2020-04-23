Вывоз россиян из Сеула перенесли на 25 апреля

Рейс, который должен вывезти российских граждан из Сеула на родину, перенесен на 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.

Рейс пройдет по маршруту Сеул – Владивосток. Вылет из Сеула состоится в 13.00 по местному времени. Ранее рейс был намечен на 24 апреля.