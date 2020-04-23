Захарова: Вашингтон «забил» на застрявших в США российских школьников
США дистанцируются от темы возвращения домой российских школьников, которые застряли в Америке. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Москве до сих пор не знают, где находятся 38 российских детей. «Американские власти в их поиске и возвращении на родину не помогают», - цитирует Захарова РИА Новости.
Она добавила, что складывается ощущение, что Вашингтон дистанцируются от решения этого вопроса, игнорируя запросы российского посольства. Такие выводы в МИД России делают, по словам Захаровой, из-за поведения официальных лиц США.
Ранее в ведомстве сообщили, что в тяжелую ситуацию попали несколько десятков российских школьников, которые приехали в США осенью прошлого года. Из-за пандемии коронавируса их учебная программа была свернута.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Марат Башаров выложил видео скандала с экс-женой
- Появилось видео массовой драки мигрантов на подмосковных складах
- «Врёт несусветно!»: Шушкевич пристыдил заговорившего о путчистах Горбачёва
- Захарова: Вашингтон «забил» на застрявших в США российских школьников
- Запускается программа поддержки системообразующих компаний на 1 трлн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru