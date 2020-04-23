Захарова: Вашингтон «забил» на застрявших в США российских школьников

США дистанцируются от темы возвращения домой российских школьников, которые застряли в Америке. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В Москве до сих пор не знают, где находятся 38 российских детей. «Американские власти в их поиске и возвращении на родину не помогают», - цитирует Захарова РИА Новости.

Она добавила, что складывается ощущение, что Вашингтон дистанцируются от решения этого вопроса, игнорируя запросы российского посольства. Такие выводы в МИД России делают, по словам Захаровой, из-за поведения официальных лиц США.

Ранее в ведомстве сообщили, что в тяжелую ситуацию попали несколько десятков российских школьников, которые приехали в США осенью прошлого года. Из-за пандемии коронавируса их учебная программа была свернута.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ДетиСШАМария ЗахароваМИД РФ
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