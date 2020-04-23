Захарова: Вашингтон «забил» на застрявших в США российских школьников

В Москве до сих пор не знают, где находятся 38 российских детей. «Американские власти в их поиске и возвращении на родину не помогают», - цитирует Захарова РИА Новости.



Она добавила, что складывается ощущение, что Вашингтон дистанцируются от решения этого вопроса, игнорируя запросы российского посольства. Такие выводы в МИД России делают, по словам Захаровой, из-за поведения официальных лиц США.



Ранее в ведомстве сообщили, что в тяжелую ситуацию попали несколько десятков российских школьников, которые приехали в США осенью прошлого года. Из-за пандемии коронавируса их учебная программа была свернута.

