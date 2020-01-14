В России собрались ограничить срок содержания в СИЗО
14 января 202014:20
Совет Федерации и прокуратура в ближайшее время продолжат «гуманизацию» уголовного законодательства, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По ее словам, одной из мер станет ограничение предельных сроков пребывания подозреваемых в СИЗО в период предварительного следствия, сообщает «Газета.ру».
Совет Федерации также выступает за расширение полномочий прокуратуры по контролю на всех этапах следствия, заявила Матвиенко на торжественном собрании в честь Дня сотрудника прокуратуры.
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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
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