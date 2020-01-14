В России собрались ограничить срок содержания в СИЗО

По ее словам, одной из мер станет ограничение предельных сроков пребывания подозреваемых в СИЗО в период предварительного следствия, сообщает «Газета.ру».

Совет Федерации также выступает за расширение полномочий прокуратуры по контролю на всех этапах следствия, заявила Матвиенко на торжественном собрании в честь Дня сотрудника прокуратуры.

