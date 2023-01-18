«Вытаскивает энергию»: Психолог объяснил опасность TikTok для подростков

Накануне комиссар Федеральной комиссии США по связи Брендан Карр призвал полностью запретить приложение TikTok в США. В интервью телеканалу Fox News Карр отметил, что китайское приложение угрожает не только психологическому здоровью американских подростков, но и национальной безопасности США. Евгений Головинов отметил, что короткие видео действительно вредят детской психике.

«Короткие видео дают быстрые эндорфины, которые человек получает, соответственно эта сжатая эмоционально информация создает определенный отклик в психике смотрящего. Самое интересное, что тело вообще не участвует в этом, оно становится выключенным из процесса. Естественно, это вредно, но это не только TikTok, а все, где идет быстрая смена картинок, куда человек вовлекается. Это вытаскивает из человека его психическую энергию, она не бесконечна. С другой стороны, у подростков психика еще не сформировалась до конца, а у взрослых она уже более сформирована. Если возникает зависимость от соцсетей, нужно делать перерывы, во всем хороша мера, а у детей понимание меры отсутствует», - сказал Головинов.

Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok, приложение для создания и просмотра коротких видео, на электронных устройствах федерального правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

