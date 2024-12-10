Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить
Мужчина из Рыбинска 1984 года рождения предстанет перед судом в Тутаеве Ярославской области по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
18 сентября силовики задержали 21 человека на улице Соборной в Тутаеве, изъяв семь единиц травматического оружия, включая пистолет, которым стрелял обвиняемый.
Следствие установило, что мужчина, находясь на расстоянии пяти метров от сотрудника СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области, произвел выстрел из травматического пистолета, желая избежать задержания.
Суд будет рассматривать это дело, учитывая предъявленные обвинения в применении насилия к представителю власти и неповиновении полиции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru