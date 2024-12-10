Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить

Мужчина из Рыбинска 1984 года рождения предстанет перед судом в Тутаеве Ярославской области по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

18 сентября силовики задержали 21 человека на улице Соборной в Тутаеве, изъяв семь единиц травматического оружия, включая пистолет, которым стрелял обвиняемый.