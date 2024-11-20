Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нападении на судебного пристава

Уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Петроградский районный суд.

Следствие полагает, что преступление было совершено 13 мая. Обвиняемый отказался впускать в жилище понятых и пристава, после чего выкрутил тому руку и ударил в грудь.

Злоумышленника задержали в аэропорту в октябре 2024 года, когда он попытался покинуть территорию России.

Ранее судебные приставы задержали жительницу Нижегородской области, которая пыталась спрятаться от них в тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

