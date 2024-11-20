Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нападении на судебного пристава
Санкт-Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении в квартире на судебного пристава, уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Петроградский районный суд.
Следствие полагает, что преступление было совершено 13 мая. Обвиняемый отказался впускать в жилище понятых и пристава, после чего выкрутил тому руку и ударил в грудь.
Злоумышленника задержали в аэропорту в октябре 2024 года, когда он попытался покинуть территорию России.
Ранее судебные приставы задержали жительницу Нижегородской области, которая пыталась спрятаться от них в тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru