Жителя Санкт-Петербурга обвинили в нападении на судебного пристава

Санкт-Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении в квартире на судебного пристава, уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объявленную в розыск жительницу Нижегородской области нашли в тумбочке

Уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Петроградский районный суд.

Следствие полагает, что преступление было совершено 13 мая. Обвиняемый отказался впускать в жилище понятых и пристава, после чего выкрутил тому руку и ударил в грудь.

Злоумышленника задержали в аэропорту в октябре 2024 года, когда он попытался покинуть территорию России.

Ранее судебные приставы задержали жительницу Нижегородской области, которая пыталась спрятаться от них в тумбочке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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