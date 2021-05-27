Выстрел по Красной книге? В Госдуме опровергли разрешение охоты в заповедниках

Благотворительный фонд «Дарящие надежду» потребовал запретить расширение охотничьего туризма. Петиция с обращением к президенту России Владимиру Путину размещена на сайте Change.org. Ее уже подписали более 2000 человек, в том числе деятели культуры и искусства, среди которых Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов, Чулпан Хаматова, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова, Михаил Ширвиндт, Алексей Чадов и другие.

Авторы петиции обеспокоены изменениями, которые вносятся Земельный и Лесной кодексы РФ. В частности, в документе выражается беспокойство возможным разрешением охоты в заповедниках и возле сельхозугодий. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в законах нет ничего из того, о чем написано в петиции. В частности законопроект, касающийся ограничений для особо охраняемых территорий и национальных парков, не разрешает в них охоту, а вводит ограничения на охотничью инфраструктуру.

«У меня ощущение, что большинство тех, кто подписывал эту петицию, законопроекты не читали. К сожалению, очень много уважаемых людей читают не документы, а заголовки в соцсетях. Об одном из законопроектов говорят: «Вот сейчас разрешат охоту в заповедниках». Но в нем лишь сказано, что вводятся ограничения по использованию зон в целях рекреации. Сейчас в этих зонах можно делать все что угодно. Мы прописали, что должна быть экологическая направленность, не должно быть капитальных строений и так далее. И внесли нормы об охоте в Земельный и Лесной кодексы. Но речь идет не об охоте как таковой, а об охотничьей инфраструктуре. Это, прежде всего, охотничьи домики. Сейчас в целях рекреации можно поставить такой охотничий домик, что мало не покажется. Чтобы этого не было, мы внесли корректирующие нормы», - объяснил депутат.

Глава думского комитета также объяснил законопроект, разрешающий охоту в пределах 30 километров от населенных пунктов. По его мнению, такие поправки необходимы для того, чтобы регулировать численность диких животных. Ведь в случае перенаселения возможны болезни, которые могут перенестись и на домашний скот. При этом, по словам Николаева, это не значит, что такое право будет у каждого охотника, а лишь говорит о том, что можно будет получить допуск при наличии соответствующего разрешения.

«Что касается того, что от вас в метре будет кто-то стрелять. Оружие – опасная штука. Но, тем не менее, люди его переносят, перевозят и используют, если на то есть право. И человек, который им пользуется, этим правом дорожит. Мы не говорим о криминале. Если человек с оружием хочет совершить преступление, то ему все равно. Но есть браконьеры. Они не будут дорожить правом иметь охотничий билет. А если сделать охоту в этой местности цивилизованной, то и пригляд будет другой. Так что это не более чем фейк», - считает Николаев.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям объяснил повышенное внимание к этому закону предстоящими парламентскими выборами и неприятием части общества факта охоты как таковой.

«Сейчас выборный год. Большое количество воззваний сделано, в том числе со стилизованным медведем, изображенным на логотипе Единой России с расстрелянными буквами «о» в слове «Россия». Понятно, что этим занимаются политтехнологи. Не секрет, что тема взаимоотношений между человеком и животным воспринимается острее, чем тема взаимоотношений между людьми. Сейчас есть масса таких тем: например, что делать с бездомными собаками, которые загрызают детей, проблемы диких животных. Но самая больная тема на протяжении всех пяти лет, как я занимаюсь этим в комитете, это охота. Речь не о том, как правильно охотиться. Просто есть те, кто категорически не воспринимают охоту как факт и требуют ее закрыть. В этом случае любые изменения в законе об охоте воспринимаются как проявление некоего охотничьего лобби. И есть те, кто воспринимает охоту как нечто традиционное. Это два разных лагеря, которые, как бы им чего не объясняли, не слышат друг друга», - пояснил глава думского комитета.

В то же время авторы петиции поправки к действующим на данный момент законам расценивают как продажу Родины и предательство по отношению к нашим людям. Они считают, что их протаскивает «охотничье лобби».

«Из России пытаются сделать один большой игровой автомат. Дав на откуп группе людей, которые заинтересованы в разрешении охоты явно с целью личного обогащения природные заповедники, страна лишится краснокнижных животных, нашего общего национального достояния. После принятия данных поправок жители России становятся живыми мишенями для любителей дикого способа развлечения – охоты. Нам будет страшно выйти в лес», - говорится в тексте петиции.

Директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова назвала принимаемые законопроекты «варварскими» и «циничными». Соответствующий комментарий она оставила под петицией.

«Я категорически против этих варварских законопроектов. Охота сама по себе развлечение дикой дремучести. Но тут уже речь идет о нашей безопасности. А разрешать охотничий туризм на особо охраняемых территориях, это в высшей степени цинично. Это говорит лишь о том, что наше природное достояние хотят обменять на деньги. Так у нас не останется ни одного краснокнижного животного», - заявила Сафонова.

Ранее Русская православная церковь выступила за введение новых правил для охотников, чтобы исключить охоту как развлечение и ограничить доступ широких слоев населения к оружию, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Инициатива поступила после стрельбы в казанской школе, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.

