РПЦ предлагает ограничить охоту

Он считает, что охотой, например, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, должны заниматься профессионалы со специальной лицензией.

Инициатива поступила после стрельбы в казанской школе, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.

После этого случая в России вновь заговорили об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

После этого в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия.

