РПЦ предлагает ограничить охоту
Русская православная церковь выступила за введение новых правил для охотников, чтобы исключить охоту как развлечение и ограничить доступ широких слоев населения к оружию, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Он считает, что охотой, например, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, должны заниматься профессионалы со специальной лицензией.
Инициатива поступила после стрельбы в казанской школе, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых.
После этого случая в России вновь заговорили об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.
После этого в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия.
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