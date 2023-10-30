Выставочный автопоезд-трансформер отправится в путешествие по России

Мобильный исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по России. Первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер стартует в День народного единства с площадки на ВДНХ. Как рассказал руководитель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, автопоезд представляет из себя пять уникальных вагонов, которые в сборной конфигурации превращаются в мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой.

«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Вместе с Минпросвещения России мы проектировали автопоезд, собирали и готовили к запуску. Это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу», – отметил Есин.

Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Современные технологии помогут наглядно представить множество захватывающих фактов о великих династиях, развенчают мифы о средних веках, расскажут о первых шагах на пути к русской государственности. Отдельные экспозиции посвящены причинам начала Великой Отечественной войны, созданию и крушению СССР, перестройке, а также острым темам современной истории России.

Проект «Россия — Моя история» стартовал в 2013 году, когда открылась первая мультимедийная выставка. Идея создания принадлежит главе Патриаршего совета по культуре митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). В экспертный совет проекта входят видные ученые из крупнейших университетов и академических институтов страны. За 10 лет в 26 действующих исторических парках по всей стране было создано более 1500 экспозиций. Их посетили более 20 миллионов человек.



