Выставку «Россия» на ВДНХ посетили семь миллионов человек

Выставку-форум «Россия», которая проходи на ВДНХ в Москве, за четыре месяца посетили семь млн человек, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тысяч человек

В сообщении говорится, что семимиллионным посетителем стал Алексей Максимов из города Волжский. Мужчина приехал на выставку вместе с супругой Анастасией и двумя детьми.

В качестве награды семья Максимовых получила семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги» вокруг Ладожского озера, которое позволит им увидеть все достопримечательности Карелии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля 2024 года включительно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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