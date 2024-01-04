Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тысяч человек

Международную выставку-форум «Россия» в Москве в первый рабочий день 2024 года посетили 156 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

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«Установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек», — указано в сообщении.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, за два месяца ее посетили почти 4 млн человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2024 году форум начал работу 3 января после двухдневного перерыва, во время технических дней специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей.

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Фото: mos.ru
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