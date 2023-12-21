Выставку «Просвещение. Большие Перемены» посмотрели более 260 тысяч посетителей
Иммерсивную выставку «Просвещение. Большие Перемены», открывшуюся 7 ноября на форуме «Россия» в павильоне № 57, за полтора месяца посмотрели более 260 000 посетителей. Об этом было объявлено на всероссийском совещании директоров исторических парков «Россия – Моя история», прошедшем в Москве в стенах павильона «Просвещение» на ВДНХ с 18 по 19 декабря 2023 года. Мультимедийная экспозиция создана Фондом Гуманитарных Проектов по поручению Минпросвещения РФ.
В церемонии её открытия приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов. Позже гостями проекта стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, российский государственный, политический и общественный деятель, экономист Сергей Степашин, члены Совета федераций Федерального Собрания и Госдумы РФ, представители общественности и педагогического сообщества регионов, в том числе, победители и номинанты конкурса «Учитель года России».
По словам управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Есина, все кто посетил выставку единодушны в оценке позитивных изменений в просвещении, которые представлены в экспозиции, сочетающей иммерсивные технологии, яркие образы и высокое качество научно-изыскательной и сценарной работы.
«С интересом отмечаем, как игровые технологии и диалог с нашими экскурсоводами меняет взгляд взрослой аудитории на события 30-летней давности, а у молодежи «горят глаза» глядя на перестроечное ретро» - отметил Есин.
Как рассказала учитель географии из Краснодара Лилия Казанцева, посетив выставку, она перенеслась на 30 лет назад в непростые 90-е, а затем проследила путь восстановления сильной системы образования. По словам педагога, она помнит даже запахи тех лет, времени ее детства.
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