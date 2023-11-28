Выставка юных дизайнеров–экологов открылась в Санкт-Петербурге

Выставка «Объект наследия», посвященная проблемам экологии, открылась в галерее «Мойка, 104» в Санкт-Петербурге. Авторами представленных арт-объектов стали призеры премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого», учащиеся Распределенного лицея НИУ ВШЭ старшеклассники московской школы 2107. Как рассказали в природоохранном ведомстве, интерактивная художественная выставка, с использованием современных цифровых и VR-технологии привлекает внимание посетителей к острым экологическим проблемам.

«Создавая проекты в буквальном смысле из мусора, юные авторы показали, что даже отходы могут быть ресурсом для творчества. Экспозиция призывает задуматься о взаимоотношениях человека и природы. Посетители увидят экспонаты в определенном порядке и смогут глубже понять идеи юных авторов на тему бездумных потребительских привычек человека, – отметили в Росприроднадзоре.

Как, в свою очередь, рассказала замдиректора Института экологии НИУ ВШЭ, руководитель ЭкоШколы-2107 Наталья Поротникова, один из проектов школы осуществляет привлечение финансирования, в том числе через создание NFT-коллекции арт-объектов выставки.

«Полученные средства будут направлены в одну из самых авторитетных организаций в сфере защиты природы – Всероссийское общество охраны природы, которой в следующем году исполняется 100 лет! 16 декабря мы проводим предновогодний экофестиваль в НИУ ВШЭ, на котором наши партнеры представят свои интерактивные лекции и мастерские, ребята ЭкоШколы – свои проекты», – анонсировала Поротникова.

Что касается непосредственно экспозиции «Объект наследия», то, по словам руководителя старшей школы 2107 Ольги Рубер, юным экологам хотелось повысить планку традиционного мероприятия и поработать не с абстрактной темой, а почувствовать себя профессиональными дизайнерами и реализовать предложенный концепт.

«Смелость не осталась без награды – мы получили значимую и всестороннюю поддержку от экспертных партнеров. В их числе Росприроднадзор, Институт экологии НИУ ВШЭ, Школа дизайна НИУ ВШЭ, ВКонтакте и другие. Это позволило сделать нам не просто выставку, а многогранный и весомый проект», – отметила Рубер.

Как обещают организаторы, после завершения работы в Санкт-Петербурге выставка переедет в одно из выставочных пространств в Москве. Также будет создана её версия под открытым небом Парка им. Горького и заработает её онлайн-формат.

Ежегодная премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» была учреждена в марте 2021 года. Она присуждается за интересные инициативы, нестандартные идеи и проекты, по сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает в экологическую повестку не только взрослых, но и детей – поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта оргкомитет принял более 130 тысяч работы из 70 стран. Призеры и победители получили памятные призы, подарки и путевки на курорты Чёрного моря.

