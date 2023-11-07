Инвесторы построили 7,6 млн кв метров недвижимости в Москве в 2023 году
Столичные инвесторы ввели в эксплуатацию 7,6 миллионов квадратных метров недвижимости в январе-сентябре 2023 года, перевыполнив на 60% план Стройкомплекса на год, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, частные инвесторы возвели порядка 80% от общего числа площадей, введенных в эксплуатацию в Москве. Бочкарев отметил, что инвесторы отдают предпочтение проектам в сфере жилищного строительства, в которой уже готовы 173 объекта с жилой площадью 3,8 миллиона квадратных метров.
Кроме того, девелоперы возвели 14 школ, 31 детский сад, четыре медучреждения, девять спорткомплексов, а также 22 промышленных объекта.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что инвесторы получили 299 разрешений на строительство за три квартала этого года, что превышает показатели 2022 года на 22%. Так, девелоперы возведут еще 93 жилые новостройки, 40 образовательных, семь спортивных, шесть медицинских и девять промышленных зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru