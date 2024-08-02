Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о Беслане

Высший совет осетин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя лишить дизайнера Артемия Лебедева государственных наград и привлечь его к ответственности, следует из сообщения в Telegram-канале организации.

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Уточняется, что поводом для обращения послужили высказывания блогера о теракте в Беслане, которые он допустил в интервью.

По мнению членов совета, слова Лебедева оскорбляют чувства погибших в трагедии, потому он должен принести извинения народу Осетии.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила намерена обратиться в суд с иском против дизайнера Артемия Лебедева, поскольку в интервью блогер также назвал ее деятельность «инфотерроризмом», который «отпугивает людей от страны», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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