Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о Беслане
Высший совет осетин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя лишить дизайнера Артемия Лебедева государственных наград и привлечь его к ответственности, следует из сообщения в Telegram-канале организации.
Уточняется, что поводом для обращения послужили высказывания блогера о теракте в Беслане, которые он допустил в интервью.
По мнению членов совета, слова Лебедева оскорбляют чувства погибших в трагедии, потому он должен принести извинения народу Осетии.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила намерена обратиться в суд с иском против дизайнера Артемия Лебедева, поскольку в интервью блогер также назвал ее деятельность «инфотерроризмом», который «отпугивает людей от страны», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru