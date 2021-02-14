В Москве отложили вылет 85 рейсов
В столичных аэропортах в воскресенье отложили 85 рейсов, семь вылетов вообще отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
К 10:25(мск) Во «Внуково» 12 рейсов задерживается, 5 отменено. В «Домодедово» в связи с задержкой ждут вылета пассажиры 68 рейсов, 5 отменили. В «Шереметьево» перенесли вылет 5 рейсов, отменили 1.
Проблемы с авиасообщением в Московском регионе продолжаются вторые сутки из-за сильного снегопада. В зданиях аэровокзалов скопилось много пассажиров. Технические службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме. Снегопад, по прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области стихнет к вечеру воскресенья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru