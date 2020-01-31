Высокопоставленного сыщика из МВД обвинили в крупной взятке
Высокопоставленному полицейскому из Главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел Евгению Кузину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда Москвы. Сейчас он рассматривает ходатайство следствия об аресте обвиняемого.
Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУ УР МВД РФ. По этому же уголовному делу проходит бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Он уже арестован.
По данным Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, речь идёт о взятке в 300 тысяч долларов США. В такую сумму обвиняемый высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД оценил непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Евгений Кузин, среди прочего, отвечал за расследование преступлений, совершенных бандой Николая Емельянова. Эта группировка ликвидировала криминальных авторитетов в Брянской и Калужской областях в начале 2000-х годов.
В июле прошлого года Кузин сообщил журналистам о формировании оперативной группы для разбора более пяти десятков преступлений, совершённых этой ОПГ.
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