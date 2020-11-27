Высокопатогенный птичий грипп обнаружили на фермах Бельгии и Норвегии
Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы на фермах Бельгии и Норвегии.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), на птицефабрике города Менен близ французско-бельгийской границы в результате массового заражения вирусом H5N5 погибли 600 птиц, ещё 151 000 были уничтожены.
Кроме того, по данным Управления по безопасности пищевых продуктов (FSA) Норвегии, в стране зарегистрировали первый случай высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Инфекцию обнаружили у дикого гуся. Все птицы в фермерских хозяйствах на юге Норвегии должны оставаться в помещениях.
В Европе быстро распространяется высоко заразная и смертельная форма птичьего гриппа. Чаще всего она вызвана штаммами H5N8, H5N5, H5N1. Большинство случаев заражения связано с миграцией диких птиц. Однако инфекцию уже обнаружили в фермерских хозяйствах Франции, Германии, Великобритании, Дании, Ирландии, Швеции, Хорватии, Словении, Польши, Казахстана, Израиля и России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Высокопатогенный птичий грипп обнаружили на фермах Бельгии и Норвегии
- Риэлторы против Набиуллиной. Почему ЦБ «топит» льготную ипотеку
- Суд в Москве отказался арестовать четырех участников «Свидетелей Иеговы»
- Футболист сборной России заразился коронавирусом
- СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru