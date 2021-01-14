Спасут доносы? Милонов назвал способ борьбы с «группами смерти» в соцсетях
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал невозможность уследить за детьми в интернете и призвал привлекать к борьбе с пропагандой самоубийств самих школьников.
В Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ пресекли попытку группового суицида, предпринятую тремя школьницами. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция выяснила, что школьницы создали «группу смерти» в одном из мессенджеров, где активно обсуждали свои намерения покончить с жизнью самоубийством и способы его совершения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, что общество не может контролировать подростков, которые, целенаправленно уходя из поля зрения родителей, попадают под влияние лиц, пропагандирующих самоубийства.
«С одной стороны, есть, действительно, какие-то маньяки, которые это пропагандируют, и пытаются создать все новые и новые подобные группы. А есть и подростки, которые, будучи окружены всем этим девиантным псевдокультурным слоем, решили таким образом выделиться. Мы не можем контролировать всех, родители тоже не могут контролировать. Моя инициатива о запрете доступа подростков младше 14 лет в социальные сети не была поддержана любителями клуба самоубийц. И поэтому дети в возрасте 10-12 лет оказываются под воздействием разных фриков», - отметил он.
Политик добавил, что тотального контроля и слежки за перепиской детей недостаточно. По мнению Милонова, следует сделать упор на нравственно-религиозное воспитание в школах, внушая подросткам идею о недопустимости самоубийства. Он также предложил привлечь детей к поискам организаторов подобных «групп смерти» в соцсетях.
«С одной стороны, социальные сети, используя алгоритмы искусственного интеллекта, могут запросто выслеживать подобные переписки, но с другой стороны, нужно прививать детям на уровне школы правильные ценности. Самоубийство – тяжкий грех. Правильные ценности, которые будут прививаться нашим детям в школах, в том числе, негативное отношение к подобного рода депрессивным группам, позволят сформировать неприязнь подростков к такой агитации. Помимо этого стоит сформировать среди подростков активных, будем говорить, "помощников" взрослых и полиции, которые сами будут доносить и выслеживать пропагандистов групп смерти. Подростки с удовольствием будут это делать. Им стоит только дать эту цель – найти организатора клуба самоубийств. Они с радостью помогут, а потом выложат подробности его поимки в соцсети», - предположил он.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2021 года, согласно указу президента России, соцсети должны будут самостоятельно отслеживать размещенный в них контент с целью выявления и блокировки запрещенной информации. К ней относятся материалы, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних, а также информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, о призывах к самоубийству.
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