Спасут доносы? Милонов назвал способ борьбы с «группами смерти» в соцсетях

В Петербурге сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ пресекли попытку группового суицида, предпринятую тремя школьницами. Девочек госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция выяснила, что школьницы создали «группу смерти» в одном из мессенджеров, где активно обсуждали свои намерения покончить с жизнью самоубийством и способы его совершения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, что общество не может контролировать подростков, которые, целенаправленно уходя из поля зрения родителей, попадают под влияние лиц, пропагандирующих самоубийства.

«С одной стороны, есть, действительно, какие-то маньяки, которые это пропагандируют, и пытаются создать все новые и новые подобные группы. А есть и подростки, которые, будучи окружены всем этим девиантным псевдокультурным слоем, решили таким образом выделиться. Мы не можем контролировать всех, родители тоже не могут контролировать. Моя инициатива о запрете доступа подростков младше 14 лет в социальные сети не была поддержана любителями клуба самоубийц. И поэтому дети в возрасте 10-12 лет оказываются под воздействием разных фриков», - отметил он.