Высказывание Невзорова о Космодемьянской попросили проверить Генпрокуратуру

Российского журналиста и телеведущего Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости.

Это произошло после его слов о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. С просьбой проверить высказывание в Генеральную прокуратуру обратилось Российское военно-историческое общество. Там считают, что сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова Невзорова имеют признаки нарушения соответствующей уголовной статьи.