Высказывание Невзорова о Космодемьянской попросили проверить Генпрокуратуру
Российского журналиста и телеведущего Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости.
Это произошло после его слов о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. С просьбой проверить высказывание в Генеральную прокуратуру обратилось Российское военно-историческое общество. Там считают, что сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слова Невзорова имеют признаки нарушения соответствующей уголовной статьи.
Журналист, комментируя выход картины «Зоя», назвал Космодемьянскую «фанатиком» и заявил, что в ее действиях «не было никакой заслуги».
В 2019 году Невзоров предложил отправить умершую певицу Юлию Началову в Мавзолей. Журналист прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг смерти артистки.
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