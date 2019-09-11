Вышинский рассказал, что ему предлагали сделки со следствием
Кирилл Вышинский, который в минувшую субботу прилетел в Москву в рамках обмены России и Украины удерживаемыми лицами, рассказал, что ему предлагались сделки со следствием. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Журналист отметил, что, в частности, ему поступало предложение написать заявление на обмен. Кроме того, Кириллу Вышинскому предлагали признать свою вину.
«Как только я признаю свою вину, я могу быть помилован президентом. Для того, чтобы быстро вынести приговор. Тогда меня тут же осудят и тут же помилуют. Я ни на то, ни на другое не пошел», - подчеркнул руководитель портала «РИА Новости – Украина».
Как напоминает Утро.ру, Кирилл Вышинский прилетел в Москву в минувшую субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Он был задержан в мае прошлого года. Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее НСН писала, что глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на нормализацию отношений между Россией и Украиной после прошедшего в субботу, 7 сентября, обмена заключенными. Министр заявил об удовлетворении состоявшимся обменом 35 на 35.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, насколько вероятно улучшение отношений между Киевом и Москвой.
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