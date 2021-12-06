Вышел трейлер новогоднего спецэпизода «Гарри Поттера»
6 декабря 202111:11
Трейлер специального эпизода, который приурочен к 20-летию премьеры фильма «Гарри Поттер и Философский камень», появился на YouTube-канале HBO Max.
Выход эпизода запланирован на 1 января 2022 года. В трейлере несколько повзрослевших героев получают письма из Хогвартса, чтобы вновь оказаться в школе волшебства.
Книги о Гарри Поттере выходили в период с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров
- Индия и Россия подписали ряд соглашений о военном сотрудничестве
- Черногория ужесточила правила въезда для туристов из-за COVID-19
- Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов
- Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
- Более 70 пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц
- В валдайской колонии при пожаре погиб заключенный
- Терапевт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую помощь
- В Петербурге ударили рекордные морозы
- Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах
5 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru