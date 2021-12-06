Вышел трейлер новогоднего спецэпизода «Гарри Поттера»

Трейлер специального эпизода, который приурочен к 20-летию премьеры фильма «Гарри Поттер и Философский камень», появился на YouTube-канале HBO Max.

Выход эпизода запланирован на 1 января 2022 года. В трейлере несколько повзрослевших героев получают письма из Хогвартса, чтобы вновь оказаться в школе волшебства.

Книги о Гарри Поттере выходили в период с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из Instagram Дэниел Рэдклифф
ТЕГИ:Гарри ПоттерТрейлер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры