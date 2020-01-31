Высаживать детей из автобусов за неоплату запретят по всей России

Запрет на высадку детей из любого общественного транспорта в случае неоплаченного проезда распространят на все субъект Российской Федерации. Об этом сообщил на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, занимающий также пост вице-спикера верхней палаты парламента, передает РИА Новости.

По словам функционера, соответствующая норма будет принята на законодательном уровне во всех регионах. Партия уже призвала это сделать губернаторов и свои фракции в законодательных собраниях. Например, документ уже поддержан депутатами законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее координатор проекта единороссов «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский сообщил о росте числа жалоб на случаи высадки детей из общественного транспорта на мороз во время зимы. В прошлом году министерство транспорта представило в правительство аналогичный проект федерального закона, однако он всё ещё не внесён нижнюю палату.

