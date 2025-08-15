Дмитриев рассказал, что РФ и США будут обсуждать на Аляске
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске будут обсуждать не только Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, саммит будет посвящён, в том числе, комплексному восстановлению отношений Москвы и Вашингтона.
«На повестке не только экономические вопросы и Украина, но и отношения России и США», - указал глава РФПИ.
Дмитриев добавил, что настроение перед предстоящими переговорами лидеров боевое.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не следует пытаться предугадать результаты встречи Путина и Трампа на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
