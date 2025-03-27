Выручка неофициальных студий озвучки увеличилась вдвое
Выручка 48 крупнейших неофициальных студий озвучки выросла вдвое в 2024 году по сравнению с прошлым годом и превысила 94 млн рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что большая часть доходов пришлась на спонсорскую подписку, а также переводы популярных зарубежных сериалов и фильмов.
Участники рынка указали на сравнительно недорогую рекламу в выпусках таких студий, которая охватывает широкую аудиторию. На их услуги отмечается устойчивый спрос, главным образом среди тех компаний, которые занимаются озвучкой нелегальных западных фильмов.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что свыше ста административных дел о нелегальном кинопрокате возбудили в России в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания Ariston возобновит работу в России
- В Большом театре наградят лауреатов спецпремии «Золотой маски»
- На Киевском шоссе в Москве загорелся автомобиль
- Минцифры предложило ввести звание «ветеран военной журналистики»
- Умер радиоведущий и актер Алексей Веселкин
- В России предложил ввести пошлину на самогонные аппараты
- Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
- Выручка неофициальных студий озвучки увеличилась вдвое
- Панама отзовет регистрацию 128 судов под своим флагом из-за санкций
- Зеленский заявил, что ему помогает держаться ненависть к русским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru