Выручка неофициальных студий озвучки увеличилась вдвое

Выручка 48 крупнейших неофициальных студий озвучки выросла вдвое в 2024 году по сравнению с прошлым годом и превысила 94 млн рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Любимова: В России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате

Отмечается, что большая часть доходов пришлась на спонсорскую подписку, а также переводы популярных зарубежных сериалов и фильмов.

Участники рынка указали на сравнительно недорогую рекламу в выпусках таких студий, которая охватывает широкую аудиторию. На их услуги отмечается устойчивый спрос, главным образом среди тех компаний, которые занимаются озвучкой нелегальных западных фильмов.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что свыше ста административных дел о нелегальном кинопрокате возбудили в России в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
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