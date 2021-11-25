Выручка МегаФона в третьем квартале выросла на 6,2%

Компания МегаФон сообщила о росте выручки в третьем квартале 2021 года на 6,2% до 91,8 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом выросла активность розничных покупателей, что позволило МегаФону увеличить доходы от продажи оборудования и аксессуаров на 20,3% до 10,2 млрд рублей.

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При этом самый заметный рост продаж был отмечен в сегменте дорогих смартфонов.

Сервисная выручка компании в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей.

Кроме того, база абонентов МегаФона увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и к сегодняшнему дню достигла 74,2 млн.

Компания также сообщает о росте чистой прибыли до 13,5 млрд рублей (на 3,3% за квартал) и сокращении чистого долга на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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