Выручка МегаФона в третьем квартале выросла на 6,2%

При этом самый заметный рост продаж был отмечен в сегменте дорогих смартфонов.

Сервисная выручка компании в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей.

Кроме того, база абонентов МегаФона увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и к сегодняшнему дню достигла 74,2 млн.

Компания также сообщает о росте чистой прибыли до 13,5 млрд рублей (на 3,3% за квартал) и сокращении чистого долга на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей.

