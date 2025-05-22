В ЦРУ назвали Китай экзистенциальной угрозой безопасности США
Главным приоритетом работы Центрального разведывательного управления США станет противодействие Китаю. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Майкл Эллис в интервью Axios.
Как отметил замглавы спецслужбы, она должна прежде всего оказывать помощь американским компаниям, чтобы те сохранили решающее технологическое преимущество над конкурентами из КНР. Речь идет главным образом об искусственном интеллекте, биотехнологиях, производстве аккумуляторов.
«Китай представляет собой экзистенциальную угрозу безопасности Америки, с которой мы ранее еще не сталкивались», - подчеркнул Эллис.
По его мнению, Россия, Иран и Северная Корея будут оставаться для ЦРУ приоритетными направлениями для сбора развединформации. Однако спецслужба в период президентства американского лидера Дональда Трампа направит все основные силы на Китай.
Между тем СМИ сообщили, что власти США планируют провести значительные сокращения персонала в ЦРУ и прочих крупных разведывательных подразделениях, пишет RT.
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