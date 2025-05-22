Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру

Один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ограничил клиентам из России покупки в люксовых магазинах во всем мире, сообщил РБК.

Уточняется, что кредитная организация сделала это по требованию ЦБ Грузии. Речь идет о единовременных тратах стоимостью выше $300 (24 тысячи рублей).