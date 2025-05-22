Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру
Один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ограничил клиентам из России покупки в люксовых магазинах во всем мире, сообщил РБК.
Уточняется, что кредитная организация сделала это по требованию ЦБ Грузии. Речь идет о единовременных тратах стоимостью выше $300 (24 тысячи рублей).
Решение стало прецедентным. Запрет для россиян приобретать предметы роскоши действует с 2022 года, однако подобные санкции ранее пытались соблюдать люксовые магазины, теперь это впервые будет контролировать банк.
В марте 2022 года Евросоюз запретил поставку в РФ автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше €300. Запрет на продажу включал как физических, так и юридических лиц в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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