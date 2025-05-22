Двух подростков задержали в Тверской области за подготовку теракта

Двое подростков планировали совершить теракт в одном из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке в преддверии Дня Победы, сообщили в ФСБ.

ФСБ задержало россиянина, работавшего на спецслужбы Киева

Отмечается, что несовершеннолетние готовили поджог здания по указанию украинского куратора.

Подростки 2008 и 2011 годов рождения задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ предотвратила атаку дронов благодаря телефону доверия, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ФСБ
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