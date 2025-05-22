Новый президент Румынии заявил, что страна продолжит помогать Украине
Румыния продолжит оказывать помощь Украине и намерена увеличить расходы на оборону на фоне своего рекордного дефицита бюджета. Об этом заявил избранный президент республики Никушор Дан в беседе с Financial Times.
Политик указал, что поддерживает это. Румыния согласует график увеличения расходов на оборону с США и другими союзниками. Как отметил Дан, страна готова повысить расходы и достичь цели НАТО в 3,5% от ВВП государства, направив еще 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность.
Financial Times указывает, что в Румынии из-за смены правительств дефицит бюджета вырос до 9,3% ВВП к 2024 году. Это самый высокий показатель в Евросоюзе.
Ранее Никушор Дан назвал неуместной отправку румынских войск на Украину, пишет RT.
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