В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета

В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за атак беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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По его словам, мобильный интернет восстановят после стабилизации обстановки.

Накануне в Липецкой, Владимирской и Тульской областях официально сообщали об ограничении мобильного интернета. Власти Воронежской области также предупреждали о такой возможности, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Орловская ОбластьМобильная СвязьМобильные Операторы

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