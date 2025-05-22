В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета
22 мая 202510:19
В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за атак беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, мобильный интернет восстановят после стабилизации обстановки.
Накануне в Липецкой, Владимирской и Тульской областях официально сообщали об ограничении мобильного интернета. Власти Воронежской области также предупреждали о такой возможности, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦРУ назвали Китай экзистенциальной угрозой безопасности США
- В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета
- Музей Победы воссоздаст атмосферу последних звонков 1940-х годов
- Новый президент Румынии заявил, что страна продолжит помогать Украине
- Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру
- Двух подростков задержали в Тверской области за подготовку теракта
- Замглавы РЦИС рассказала о международном партнерстве, несмотря на санкции
- Новый фильм Люка Бессона «Дракула» появится в российских кинотеатрах
- СМИ: У актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре
- Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru