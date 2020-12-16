Выросла доля россиян, готовых к зарплате «в конвертах»

Доля россиян, готовых получать зарплату «в конвертах», за лето и осень выросла, достигнув 44%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Не согласны на серую зарплату треть (31%) респондентов, а четверть опрошенных затруднились с ответом.

Выяснилось, что мужчины более толерантно относятся к подобным схемам, чем женщины - 49% и 39% соответственно.