Цены на масло и сахар будут зафиксированы в пределах Урала
В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов телеканалу "Россия 24".
Он связал это с дрогой логистикой.
Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении следить за ценами на продукты вместе с прокуратурой, а в случае выявления нарушений будут проведены внеплановые проверки.
Также в ФАС заявили, что это долгосрочные меры. За неисполнение решений по уменьшению стоимости для покупателей ряда "социально значимых" поставщикам грозит судебное преследование.
Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабмин "упустил ситуацию" и не принял превентивных мер, которые позволили бы избежать роста напряжения. Ранее НСН писала о том, что министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил о соглашениях, которые до 20 декабря должны заключить с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен.
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