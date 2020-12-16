Цены на масло и сахар будут зафиксированы в пределах Урала

В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов телеканалу "Россия 24".

Он связал это с дрогой логистикой.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении следить за ценами на продукты вместе с прокуратурой, а в случае выявления нарушений будут проведены внеплановые проверки.