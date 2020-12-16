Цены на масло и сахар будут зафиксированы в пределах Урала

В России зафиксируют цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов телеканалу "Россия 24".

Он связал это с дрогой логистикой.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении следить за ценами на продукты вместе с прокуратурой, а в случае выявления нарушений будут проведены внеплановые проверки.

Заморозка предновогодних цен на продукты

Также в ФАС заявили, что это долгосрочные меры. За неисполнение решений по уменьшению стоимости для покупателей ряда "социально значимых" поставщикам грозит судебное преследование.

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабмин "упустил ситуацию" и не принял превентивных мер, которые позволили бы избежать роста напряжения. Ранее НСН писала о том, что министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил о соглашениях, которые до 20 декабря должны заключить с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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