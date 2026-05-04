Рекордное число осужденных женщин связано с тем, что они чаще вовлекаются в экономические и наркотические преступления, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

В 2025 году в России были осуждены 87 305 женщин — это самый высокий показатель за последние семь лет, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде. В 2025 году процент женщин в общем числе осуждённых достиг рекордных 19,9. Всё больше женщин оказываются под преследованием за наркопреступления, мошенничество, неуплату алиментов и фиктивную постановку на учёт иностранцев. Меркачева раскрыла основные причины.