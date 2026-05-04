«Это трагедия!»: Меркачева объяснила рекордное число осужденных женщин
Сажать женщину должны в крайнем случае, когда она представляет опасность для общества, заявила НСН Ева Меркачева.
Рекордное число осужденных женщин связано с тем, что они чаще вовлекаются в экономические и наркотические преступления, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.
В 2025 году в России были осуждены 87 305 женщин — это самый высокий показатель за последние семь лет, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде. В 2025 году процент женщин в общем числе осуждённых достиг рекордных 19,9. Всё больше женщин оказываются под преследованием за наркопреступления, мошенничество, неуплату алиментов и фиктивную постановку на учёт иностранцев. Меркачева раскрыла основные причины.
«Это трагедия для нас всех, потому что женщины традиционно совершали меньше преступлений, чем мужчины. Сейчас растет женская преступность, больше всего здесь влияет рост экономической преступности, наркотической преступности. Это также говорит о том, что женщины становятся чаще вовлечены в преступную деятельность, зачастую их влияют их спутники, которые считают, что женщинам «мало дадут», их уговаривают пойти на это. Женская преступность является знаковой вещью, может символизировать о том, что слишком много уголовных дел у нас возникает зачастую по надуманным причинам. Иногда можно обойтись административным наказанием. Особенно это касается экономических правонарушений», — отметила она.
Меркачева уверена, что сажать женщину необходимо только в крайнем случае.
«Что касается, например, постановки мигрантов на учет. Многие просто не знают, нет грамотности юридической в этих вопросах. Это надо максимально до населения доводить. Женщинам отбывать наказание гораздо сложнее, чем мужчинам. Это касается особенностей физиологии женщины. Сажать женщину должны в крайнем случае, когда она представляет опасность для общества. В остальных случаях колонии поселения, штрафы, условный срок, обязательные работы», — добавила она.
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека намерен попросить российского лидера Владимира Путина о помиловании ряда граждан на ежегодной встрече в конце 2026 года. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачева в беседе с РИА Новости.
