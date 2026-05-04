СМИ: Алена Апина заработает более 700 тысяч рублей на концерте 9 мая

Организаторы выступления певицы Алены Апиной, которая выступит 9 мая в одном из московских баров, смогут заработат 740 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, самые «дешёвые» билеты на «сольный VIP-концерт» обойдутся в 6,5 тысячи рублей. При наличии желания быть ближе к сцене придётся выложить 10 тысяч рублей.

«При полной посадке в зале организаторы выступления заработают 740 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее певица Виктория Цыганова заявила, что требование крупных гонораров за праздничные концерты свидетельствует о потребительском артистов отношении к стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Виктория Вотоновская
