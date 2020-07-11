Выпускница назвала три правила для сдачи ЕГЭ на 100 баллов

По ее словам, это систематичность в решении заданий, отдых и наличие плана Б. Рукина отметила, что планирование подготовки дисциплинирует, отдых дает возможность восстановить силы, а план Б дает уверенность в будущем, если экзамен не удался.

Ранее Рособрнадзор обратился к организаторам Единых государственных экзаменов с просьбой не запрещать их участникам приносить с собой еду и воду, а также открывать окна – чтобы проветривать аудитории. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев попросил сделать всё возможное для того, чтобы экзамен для выпускников был максимально комфортным.

