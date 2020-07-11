Выпускница назвала три правила для сдачи ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница прошлого года Александра Рукина, получившая максимальную оценку за ЕГЭ по русскому языку, назвала три главных правила сдачи экзамена на 100 баллов. Об этом она рассказала в интервью «МИР 24».

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По ее словам, это систематичность в решении заданий, отдых и наличие плана Б. Рукина отметила, что планирование подготовки дисциплинирует, отдых дает возможность восстановить силы, а план Б дает уверенность в будущем, если экзамен не удался.

Ранее Рособрнадзор обратился к организаторам Единых государственных экзаменов с просьбой не запрещать их участникам приносить с собой еду и воду, а также открывать окна – чтобы проветривать аудитории. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев попросил сделать всё возможное для того, чтобы экзамен для выпускников был максимально комфортным.

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