Мишустин назвал даты, выделенные для пересдачи одного предмета ЕГЭ
Пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он указал, что предоставление школьникам такой возможности является важнейшим решением.
«Ребята волнуются, всё бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе и на его карьере», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что из всех сдающих не более 15—20% могут решиться на пересдачу ЕГЭ в 2024 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru