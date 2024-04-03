Мишустин назвал даты, выделенные для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для пересдачи ЕГЭ в тот же год будут выделены два резервных дня

Выступая в Госдуме, он указал, что предоставление школьникам такой возможности является важнейшим решением.

«Ребята волнуются, всё бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе и на его карьере», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что из всех сдающих не более 15—20% могут решиться на пересдачу ЕГЭ в 2024 году, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:ОбразованиеМихаил МишустинЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры