Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 российских компаний
Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 российских компаний, следует из опроса SuperJob.
Чаще всего ребят без опыта работы берут на позиции рабочих, продавцов и кассиров. Больше всего в молодых специалистах заинтересованы представители большого бизнеса. Так, 9 из 10 компаний со штатом более тысячи человек заявили, что готовы принять на работу выпускников колледжей.
Проще всего устроиться выпускникам будет в банки, производственные компании и компании сферы сбыта.
В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. Согласно законопроекту, в компаниях с численностью от ста человек должна быть минимум однопроцентная квота на найм выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений от 18 до 25 лет без опыта работы.
В России нет необходимости вводить квоты для работодателей на найм молодых специалистов, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу, заявил ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru