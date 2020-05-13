Выпускники школ сдадут лишь два предмета ЕГЭ для вуза
Выпускники школ в этом году будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена только два предмета на свой выбор, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, 11-классникам надо будет определиться в зависимости от того, какие предметы необходимы для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
Глушко подтвердил, что кампания по сдаче ЕГЭ пройдет позже определенного ранее срока - 8 июня экзамен будет невозможно провести в сложившихся условиях из-за пандемии коронавируса.
Дата пока не определена, Минпросвещения назовёт её в ближайшие несколько дней. ЕГЭ будет сдаваться по единому расписанию для всех регионов без исключения.
Ранее в министерстве также объявили, что девятиклассники не будут в этом году сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.
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