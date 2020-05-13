Выпускники школ сдадут лишь два предмета ЕГЭ для вуза

Глушко подтвердил, что кампания по сдаче ЕГЭ пройдет позже определенного ранее срока - 8 июня экзамен будет невозможно провести в сложившихся условиях из-за пандемии коронавируса.

Дата пока не определена, Минпросвещения назовёт её в ближайшие несколько дней. ЕГЭ будет сдаваться по единому расписанию для всех регионов без исключения.

Ранее в министерстве также объявили, что девятиклассники не будут в этом году сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.

