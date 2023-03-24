«Выпускники поддержат»: В РУДН объяснили возвращение имени Патриса Лумумбы

22 марта в ходе выступления в Госдуме Слуцкий назвал Патриса Лумумбу «великим политическим деятелем» и призвал вернуть в название РУДН его имя. Предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, возвращение имени будет символично в свете последних событий на Украине: Патрис Лумумба — один из символов борьбы народов Африки за независимость — погиб из-за своей антизападной позиции, защищая интересы страны.

Имя Патриса Лумумбы совет министров СССР присвоил РУДН в 1961 году. После распада Советского Союза правительство России убрало имя Патриса Лумумбы из названия вуза.

