«Выпускники поддержат»: В РУДН объяснили возвращение имени Патриса Лумумбы
Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу, будут внесены изменения в Устав, сообщили НСН в пресс-службе университета.
Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы, более 200 тысяч выпускников связывают название университета с этим именем, заявили НСН в пресс-службе университета.
О том, что российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы - первого премьер-министра Демократической Республики Конго. Об этом ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ на предложение лидера думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.
«Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. На основании соответствующего приказа будут внесены изменения в Устав. Сейчас в РУДН учатся представители 162 стран, из них 12 тысяч – иностранцы. Более 200 000 выпускников работает во всем мире, и у многих из них название РУДН связано с именем Патриса Лумумбы», - рассказали в пресс-службе.
22 марта в ходе выступления в Госдуме Слуцкий назвал Патриса Лумумбу «великим политическим деятелем» и призвал вернуть в название РУДН его имя. Предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению Володина, возвращение имени будет символично в свете последних событий на Украине: Патрис Лумумба — один из символов борьбы народов Африки за независимость — погиб из-за своей антизападной позиции, защищая интересы страны.
Имя Патриса Лумумбы совет министров СССР присвоил РУДН в 1961 году. После распада Советского Союза правительство России убрало имя Патриса Лумумбы из названия вуза.
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