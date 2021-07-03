Выпускники петербургской школы получили бракованные аттестаты
Одиннадцатиклассники школы в Калининском районе Санкт-Петербурга получили аттестаты с некорректными QR-кодами. Выпускники не могут сдать экзамены в вузы, пишет «Фонтанка».
Номер учебного заведения не указан.
«Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — возмущаются читатели издания.
Проблемы возникли у 42 из 43 выпускников школы в Калининскому районе. Руководство школы заверило, что в ближайшие дни заменит документы.
Приемная кампания в петербургские вузы продлится до 25 июля.
Напомним, школьные аттестаты впервые в России маркируют QR-кодом. По мнению Минпросвещения, это необходимо, чтобы эффективнее бороться с поддельными документами. Уточняется, что школа самостоятельно присваивает QR-код документу выпускника.
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