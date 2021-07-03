Выпускники петербургской школы получили бракованные аттестаты

Одиннадцатиклассники школы в Калининском районе Санкт-Петербурга получили аттестаты с некорректными QR-кодами. Выпускники не могут сдать экзамены в вузы, пишет «Фонтанка».

Номер учебного заведения не указан.

«Выпускникам выдали недействительные аттестаты, в которых QR-код не совпадает с номером аттестата. Дети не могут подать документы ни в один вуз», — возмущаются читатели издания.