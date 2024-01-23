Выпускники из новых регионов в 2024 году смогут получить аттестаты без ЕГЭ

Выпускники новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестаты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что ученики смогут закончить школу в этом году , пройдя промежуточную аттестацию. При желании у ребят будет возможность сдать ЕГЭ по русскому и математике.

Музаев заявил, что на ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал ранее, какие новшества ждут студентов в 2024 году. По его словам, профильный комитет сейчас активно работает над поэтапным повышением стипендий и планирует окончательно уходить от Болонской системы.

Что касается ЕГЭ, в этом случае Смолин ничего обещать не стал, но подчеркнул, что комитет будет рассматривать вопрос о переходе экзамена в ряды добровольных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РегионыЕГЭШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры