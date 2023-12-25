Музаев заявил, что на ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы
Речи о возможности использования калькуляторов на ЕГЭ по математике не идет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.
«По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять ... По каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов», — рассказал руководитель ведомства.
Музаев добавил, что все решения принимают специалисты в определенной области, которые «денно и нощно, фактически со студенческой скамьи» занимаются этими вопросами. Эксперты изучают опыт страны, динамику развития предмета и предметной области. Все меры принимают, чтобы удержать и улучшить качество математического образования.
«Еще раз подчеркну, то, что мы видим, то, что мы измеряем - и всероссийские проверочные работы, и экзамены ... участие в международных исследованиях, национальное исследование качества образования, это такой "градусник температуры по больнице"», — указал Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что изменений ЕГЭ из-за перехода на новую систему высшего образования не планируется, напоминает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru