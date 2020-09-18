Выпускникам российских вузов предложили выдавать по 500 тысяч рублей

России необходимо поддержать своих студентов и вернуться к советской практике выплаты «подъёмных» выпускникам, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. Он разработал законопроект о введении в стране так называемого студенческого капитала в размере 500 тысяч рублей для выпускников вузов и 250 тысяч рублей для выпускников средних специальных учебных учреждений.

Автор инициативы считает, что право на студенческий капитал должно быть у студентов очной формы обучения, которые впервые получают образование этого уровня, передаёт РИА Новости. При этом не важно, платно или бесплатно они обучаются.

Тумусов полагает, что порядок выплат должно определять правительство. Предполагается, что деньги будут зачисляться на специальный банковский счёт при поступлении студента, но воспользоваться ими он сможет только после получения диплома. Студкапитал можно будет потратить на оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.

По замыслу Тумусова, это не только поможет студентам, выходящим из института «без ничего», но и будет стимулировать их выезжать «на места». Депутат планирует направить законопроект правительству.

