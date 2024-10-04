Экс-ведущая «Ревизорро» Летучая вернулась на канал «Пятница!»

Продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия заявил, что Летучая и её команда будут создавать проекты с целью борьбы с некачественным сервисом, ради защиты прав потребителей и торжества справедливости.

«Мы встретились с Николаем и поняли, что соскучились друг по другу, и что такой проект нужен и мне, и «Пятнице!», и стране», — отметила сама Летучая.

Она также добавила, что ей важно бороться против некачественного сервиса.

Ранее Летучая опровергла слухи об эмиграции и заявила, что она русский человек и хочет жить в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

