Экс-ведущая «Ревизорро» Летучая вернулась на канал «Пятница!»
Журналистка Елена Летучая вернулась на телеканал канал «Пятница!». Как сообщает пресс-служба канала, она стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований.
Продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия заявил, что Летучая и её команда будут создавать проекты с целью борьбы с некачественным сервисом, ради защиты прав потребителей и торжества справедливости.
«Мы встретились с Николаем и поняли, что соскучились друг по другу, и что такой проект нужен и мне, и «Пятнице!», и стране», — отметила сама Летучая.
Она также добавила, что ей важно бороться против некачественного сервиса.
Ранее Летучая опровергла слухи об эмиграции и заявила, что она русский человек и хочет жить в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru