Выплаты за сверхурочную работу теперь рассчитываются по-новому

Поправки внесены в целях увеличения заработка сотрудников. Теперь для расчета выплаты за сверхурочный труд работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном.

Также у сотрудника остается право взять дополнительный отгул за свою сверхурочную работу.

Ранее Росстат сообщил, что в России перерабатывают 3,25 миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

