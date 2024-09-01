Выплаты за сверхурочную работу теперь рассчитываются по-новому
С 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому, рассчитывать зарплату за сверхурочную работу будут иначе, сообщает «Лента.ру».
Поправки внесены в целях увеличения заработка сотрудников. Теперь для расчета выплаты за сверхурочный труд работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном.
Также у сотрудника остается право взять дополнительный отгул за свою сверхурочную работу.
Ранее Росстат сообщил, что в России перерабатывают 3,25 миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Выплаты за сверхурочную работу теперь рассчитываются по-новому
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