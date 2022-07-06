Выплаты ветеранам ко Дню Победы предложили увеличить до 75 тысяч рублей
Ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы предложили увеличить с 10 до 75 тысяч рублей, сообщают «Известия».
С инициативой об увеличении ежегодной выплаты выступили депутаты Госдумы. Они отмечают, что в 2019 году президент Владимир Путин своим указом установил выплату ветеранам войны к празднику в размере 10 тысяч рублей. Парламентарии предлагают со следующего года увеличить выплату до 75 тысяч рублей. Сейчас в стране проживают больше 400 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.
Расходы могут составить 30,8 миллиардов рублей, которые предстоит найти в бюджете. Проект законопроекта направлен и в Минфин. Заключений от ведомства пока не поступало.
В 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы, ветераны Великой Отечественной войны получили к празднику по 75 тысяч рублей. Тогда на эти цели потребовалось больше 71 миллиарда рублей.
Ранее в В России предложили приравнять бывших узников фашистских концлагерей к ветеранам войны.
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