В России предложили приравнять бывших узников фашистских концлагерей к ветеранам войны

Авторы инициативы предлагают предоставить узникам фашистских концлагерей меры социальной поддержки, установленные для инвалидов и участников ВОВ, а также предоставить членам их семей компенсации расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.

Также документом предлагается внести поправки, предусматривающие предоставление бывшим несовершеннолетним узникам фашизма права на одновременное получение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ, в соответствии с которым ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, получат единовременную выплату ко Дню Победы. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.



