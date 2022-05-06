В России предложили приравнять бывших узников фашистских концлагерей к ветеранам войны

В России предложили приравнять бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму фракцией «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП).

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О ветеранах».

Путин подписал указ о выплатах ветеранам из Донбасса

Авторы инициативы предлагают предоставить узникам фашистских концлагерей меры социальной поддержки, установленные для инвалидов и участников ВОВ, а также предоставить членам их семей компенсации расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.

Также документом предлагается внести поправки, предусматривающие предоставление бывшим несовершеннолетним узникам фашизма права на одновременное получение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ, в соответствии с которым ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, получат единовременную выплату ко Дню Победы. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектВетераныГосдума
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